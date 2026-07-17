CinéMA #122 La Petite Bande, La Plage Autet, Autet

Informations pratiques

CinéMA #122 La Petite Bande Dimanche 23 août, 21h30 La Plage Autet Haute-Saône

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-23T21:30:00+02:00 – 2026-08-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-23T21:30:00+02:00 – 2026-08-23T23:00:00+02:00

CinéMA #122 La Petite Bande

Projection en plein-air à Autet

En Corse, 5 jeunes adolescents, révoltés par la pollution de la rivière qui traverse leur village, décident de saboter l’usine pollueuse. Évidemment la situation va dégénérer et les choses aller de mal en pis tout au long de cette comédie grinçante dans laquelle même les héros ne sont pas toujours exemplaires.

Un film de Pierre Salvadori, 2022, 106 min, France.

Avec Aymé Medeville, Mathys Clodion-Gines, Colombe Schmidt, Redwan Sellam, Paul Belhoste, Laurent Capelluto, Laetitia Spigarelli, Erika Sainte, Pio Marmaï

Prévoir des couvertures, gilets, sièges pliants ou tapis de sol pour se protéger en cas de fraîcheur.

La Plage Autet Rue des Fontenis 70180 Autet Autet 70180 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.maisondelarchi-fc.fr/activites/cinema-122-la-petite-bande/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0381834060 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@maisondelarchi-fc.fr »}]

Projection en plein-air à Autet

Pierre Salvatori