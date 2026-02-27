Cinéma à Villefranche: Gourou Place de la Liberté Villefranche-du-Périgord

Cinéma à Villefranche: Gourou

Cinema le Gourou Matt est le coach en développement personnel le plus suivi de France. Dans une société en quête de sens où la réussite individuelle est devenue sacrée, il propose à ses adeptes une catharsis qui électrise les foules autant qu’elle inquiète les autorités. Sous le feu des critiques, Matt va s’engager dans une fuite en avant qui le mènera aux frontières de la folie et peut-être de la gloire…Réalisation Yann Gozlan

Casting Pierre Niney, Marion Barbeau, Anthony Bajon

Interdit au moins de 14 ans

Tarif Adultes 7,50 € réduit 6,50 €

Abonnement 20 € les 5 séances

Possibilité de réserver en ligne sur ciné passions -cinéma itinérant- .

Place de la Liberté Foyer Rural Villefranche-du-Périgord 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 64 97

English : Cinéma à Villefranche: Gourou

