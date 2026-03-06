Marché nocturne des Producteurs de Pays à Villefranche du Périgord Sous la Halle Villefranche-du-Périgord

Villefranche-du-Périgord

Marché nocturne des Producteurs de Pays à Villefranche du Périgord

Sous la Halle Place de la Liberté Villefranche-du-Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 19:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Tous les mardis dès 19h venez rencontrer les producteurs de Pays lors d’un marché nocturne sous la halle de Villefranche du Périgord .Ils seront heureux et fiers de vous faire découvrir leur produits qu’ils vous cuisineront, découverte du produit en direct ,tous les mardis du 7 juillet au 25 août.

Tous les mardis dès 19h venez rencontrer les producteurs de Pays lors d’un marché nocturne sous la halle de Villefranche du Périgord .Ils seront heureux et fiers de vous faire découvrir leur produits qu’ils vous cuisineront, découverte du produit en direct ,tous les mardis du 7 juillet au 25 août. Pensez à vos apporter vos couverts ! .

Sous la Halle Place de la Liberté Villefranche-du-Périgord 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 29 91 44

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English :

Every Tuesday from 7pm onwards, come and meet the local producers at a night market in the Villefranche du Périgord market hall, where they will be happy and proud to show you their products, which they will cook for you, every Tuesday from July 7 to August 25.

L’événement Marché nocturne des Producteurs de Pays à Villefranche du Périgord Villefranche-du-Périgord a été mis à jour le 2026-05-12 par Périgord Noir Vallée Dordogne