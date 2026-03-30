Cinéma Arévi Cirque au cinéma Cinéma Arévi Saint-Yrieix-la-Perche

Cinéma Arévi Cirque au cinéma

Cinéma Arévi Avenue Docteur Lemoyne Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Partez à la découverte du monde du cirque avec un film, un numéro et une rencontre d’artiste. Deux films au choix Fantastique de Marjolijn Prins, en VO sous titrée français, à partir de 8 ans OU Le cirque de et avec Charlie Chaplin à partir de 5 ans. Séances suivies d’un numéro exceptionnel d’équilibrisme par Federica Peirone et d’une rencontre avec l’artiste.

Séance en partenariat avec le Sirque, pôle cirque national à Nexon. .

Cinéma Arévi Avenue Docteur Lemoyne Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 14 20 cinema.saint-yrieix@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma Arévi Cirque au cinéma

L’événement Cinéma Arévi Cirque au cinéma Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Pays de Saint-Yrieix