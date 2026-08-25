Cinéma Arudy Ciné-Rencontre Escalibur Cinéma Saint Michel Arudy
vendredi 4 septembre 2026 · Cinéma Saint Michel · Arudy
Informations pratiques
Arudy
Cinéma Arudy Ciné-Rencontre Escalibur
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 20:30:00
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04
2h15 Historique, aventure, drame de John Boorman, avec Nigel Terry, Helen Mirren, Cherie Lunghi, Paul Geoffrey.
Uter Pendragon reçoit de Merlin l’Enchanteur l’épée mythique Excalibur. A la mort d’Uter, l’épée reste fi gée dans une stèle de granit. Seul le jeune Arthur, fi ls illégitime d’Uter parvient à brandir l’épée Excalibur et devient par ce geste le roi d’Angleterre. Quelques années plus tard, il épouse Guenièvre et réunit les Chevaliers de la Table Ronde. Mais sa demi-soeur, la méchante Morgane, parvient à avoir d’Arthur un fils qui va le pousser à sa perte…
L’association LASCO (Les amis de Ste Colome) en partenariat avec le cinéma St Michel vous propose, dans le cadre de l’été ossalois, ce ciné-rencontre autour du thème des Dragons et de la légende d’Arthur. Soirée animée par Yves LOMBARD, historien de l’Art, essayiste, peintre, décorateur de théâtre et producteur de films. .
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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English : Cinéma Arudy Ciné-Rencontre Escalibur
L’événement Cinéma Arudy Ciné-Rencontre Escalibur Arudy a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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