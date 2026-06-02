Exposition Dragons, entre l’Orient et l’Occident Galerie Abraxas Arudy
Exposition Dragons, entre l’Orient et l’Occident Galerie Abraxas Arudy jeudi 27 août 2026.
Arudy
Exposition Dragons, entre l’Orient et l’Occident
Galerie Abraxas 2 Rue Carnot Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 14:00:00
fin : 2026-08-29 18:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Trois artistes ossalois évoquent la figure du dragon, mythe fondateur de la Vallée d’Ossau — son crâne est au Musée d’Arudy ! —, qui l’est aussi de nombreux paysages et forces naturelles sur tous les continents. Objets d’ici et d’ailleurs, photographies, céramiques et sculptures explorent ce mythe entre imaginaires orientaux et occidentaux, dans un échange sensible entre formes, matières et symboles.
Galerie ouverte les jeudis, vendredis et samedis après-midi ou sur Rendez-vous. .
Galerie Abraxas 2 Rue Carnot Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 46 45 33
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English : Exposition Dragons, entre l’Orient et l’Occident
L’événement Exposition Dragons, entre l’Orient et l’Occident Arudy a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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