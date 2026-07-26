Concert Los Desestrucs La Guinguette du Val Eveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy

Informations pratiques

Arudy

Concert Los Desestrucs La Guinguette du Val Eveillé

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Un groupe de copains de Buziet qui mêlent avec entrain créations originales et chants traditionnels la convivialité et l’amour du terroir en partage !

Restauration sur place. .

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08

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English : Concert Los Desestrucs La Guinguette du Val Eveillé

L’événement Concert Los Desestrucs La Guinguette du Val Eveillé Arudy a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées