Cinéma Arudy La fille dans les nuages Cinéma Saint Michel Arudy
samedi 15 août 2026 · Cinéma Saint Michel · Arudy
Informations pratiques
Arudy
Cinéma Arudy La fille dans les nuages
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 16:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
1h28 A partir de 6 ans. Animation, aventure, Famille de Philippe Riche.
Une plume magique qui rend réel tout ce qu’elle écrit vient bouleverser la vie de Providence, 11 ans, et de son cochon d’Inde Airbag. Dotés de cet immense pouvoir, ils s’envolent pour un incroyable voyage… .
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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English : Cinéma Arudy La fille dans les nuages
L’événement Cinéma Arudy La fille dans les nuages Arudy a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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