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Cinéma Arudy La fille dans les nuages Cinéma Saint Michel Arudy

samedi 15 août 2026 · Cinéma Saint Michel · Arudy

Cinéma Arudy La fille dans les nuages Cinéma Saint Michel Arudy

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Cinéma Saint Michel
Adresse
11 rue Saint-Michel
Ville
64260 Arudy
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
5 5 5 Tarif réduit

Arudy

Cinéma Arudy La fille dans les nuages

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 16:30:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

1h28 A partir de 6 ans. Animation, aventure, Famille de Philippe Riche.
Une plume magique qui rend réel tout ce qu’elle écrit vient bouleverser la vie de Providence, 11 ans, et de son cochon d’Inde Airbag. Dotés de cet immense pouvoir, ils s’envolent pour un incroyable voyage…   .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy La fille dans les nuages

L’événement Cinéma Arudy La fille dans les nuages Arudy a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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