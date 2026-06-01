Cinéma Arudy Cosmos VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy

Arudy

Cinéma Arudy Cosmos VOSTFR

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 21:00:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

2h30 VOSTFR Drame de Germinal Roaux.

Avec Angela Molina, Andrés Catzín, Marco Treviño, Erandeni Durán, Abraham Sarabia.

Dans un village oublié du Yucatan, Leon, gardien maya des secrets de la nature et des esprits, va être chassé de ses terres. Son chemin croise celui de Lena, riche femme de lettres récemment arrivée de Mexico. Malgré leurs différences, une connexion profonde se forme entre eux.

Séance précédée d’un court-métrage. .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy Cosmos VOSTFR

L’événement Cinéma Arudy Cosmos VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées