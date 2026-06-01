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Cinéma Arudy Cosmos VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Cosmos VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Cosmos VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy mardi 16 juin 2026.

Lieu : Cinéma Saint Michel

Adresse : 11 rue Saint-Michel

Ville : 64260 Arudy

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif réduit

Arudy

Cinéma Arudy Cosmos VOSTFR

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 21:00:00
fin : 2026-06-16

Date(s) :
2026-06-16

2h30 VOSTFR Drame de Germinal Roaux.
Avec Angela Molina, Andrés Catzín, Marco Treviño, Erandeni Durán, Abraham Sarabia.
Dans un village oublié du Yucatan, Leon, gardien maya des secrets de la nature et des esprits, va être chassé de ses terres. Son chemin croise celui de Lena, riche femme de lettres récemment arrivée de Mexico. Malgré leurs différences, une connexion profonde se forme entre eux.
Séance précédée d’un court-métrage.   .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy Cosmos VOSTFR

L’événement Cinéma Arudy Cosmos VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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