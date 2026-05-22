Exposition Trois regards sur la matière Bob Loyola, Evy Kiesecoms, Thibaud Moulia Galerie Abraxas Arudy

Arudy

Exposition Trois regards sur la matière Bob Loyola, Evy Kiesecoms, Thibaud Moulia

Galerie Abraxas 2 Rue Carnot Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 14:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-11

Venez découvrir l’exposition Trois regards sur la matière , composées des œuvres de trois artistes locaux avec les créations mêlant bois et fer de Bob Loyola, la céramique raku d’Evy Kiesecoms et les bonsaïs de Thibaud Moulia. .

Galerie Abraxas 2 Rue Carnot Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 46 45 33

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English : Exposition Trois regards sur la matière Bob Loyola, Evy Kiesecoms, Thibaud Moulia

L’événement Exposition Trois regards sur la matière Bob Loyola, Evy Kiesecoms, Thibaud Moulia Arudy a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées