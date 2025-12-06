Cinéma Arudy Soulèvements Ciné-rencontre Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Soulèvements Ciné-rencontre

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

1h45 Documentaire.

De Thomas Lacoste.

Un portrait choral à 16 voix, 16 trajectoires singulières, réflexif et intime d’un mouvement de résistance intergénérationnel porté par une jeunesse qui vit et qui lutte contre l’accaparement des terres et de l’eau, les ravages industriels, la montée des totalitarismes et fait face à la répression politique. Une plongée au cœur des Soulèvements de la Terre révélant la composition inédite des forces multiples déployées un peu partout dans le pays qui expérimentent d’autres modes de vie, tissent de nouveaux liens avec le vivant, bouleversant ainsi les découpages établis du politique et du sensible en nous ouvrant au champ de tous les possibles. .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

English : Cinéma Arudy Soulèvements Ciné-rencontre

German : Cinéma Arudy Soulèvements Ciné-rencontre

Italiano :

Espanol : Cinéma Arudy Soulèvements Ciné-rencontre

L’événement Cinéma Arudy Soulèvements Ciné-rencontre Arudy a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées