Cinéma Arudy Planètes Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy Planètes Cinéma Saint Michel Arudy vendredi 22 mai 2026.
Arudy
Cinéma Arudy Planètes
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
1h 15min | Animation, Science Fiction
De Momoko Seto | Par Momoko Seto, Alain Layrac
Quatre graines de pissenlit rescapées d’explosions nucléaires qui détruisent la Terre, se trouvent projetées dans le cosmos. Après s’être échouées sur une planète inconnue, elles partent à la quête d’un sol propice à la survie de leur espèce.
Séance précédée d’un court-métrage .
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim.cinemarudy64@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma Arudy Planètes
L’événement Cinéma Arudy Planètes Arudy a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
À voir aussi à Arudy (Pyrénées-Atlantiques)
- Jeu-Concours La nuit des livres Harry Potter Librairie La Curieuse Arudy 7 mai 2026
- Quand le village s’endort, découvrez les mystères de la nuit Arudy 7 mai 2026
- Cinéma Arudy Soulèvements Cinéma Saint Michel Arudy 7 mai 2026
- Vide grenier à Arudy du Club de foot Arudy-Bielle Salle Espalungue Arudy 8 mai 2026
- Cinéma Arudy Chers parents Cinéma Saint Michel Arudy 8 mai 2026