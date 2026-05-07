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Cinéma Arudy Planètes Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Planètes Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Planètes Cinéma Saint Michel Arudy vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Cinéma Saint Michel

Adresse : 11 rue Saint-Michel

Ville : 64260 Arudy

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif réduit

Arudy

Cinéma Arudy Planètes

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:00:00
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

1h 15min | Animation, Science Fiction
De Momoko Seto | Par Momoko Seto, Alain Layrac

Quatre graines de pissenlit rescapées d’explosions nucléaires qui détruisent la Terre, se trouvent projetées dans le cosmos. Après s’être échouées sur une planète inconnue, elles partent à la quête d’un sol propice à la survie de leur espèce.

Séance précédée d’un court-métrage   .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   anim.cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy Planètes

L’événement Cinéma Arudy Planètes Arudy a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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