Cinéma Arudy Planètes Cinéma Saint Michel Arudy

Arudy

Cinéma Arudy Planètes

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

1h 15min | Animation, Science Fiction

De Momoko Seto | Par Momoko Seto, Alain Layrac

Quatre graines de pissenlit rescapées d’explosions nucléaires qui détruisent la Terre, se trouvent projetées dans le cosmos. Après s’être échouées sur une planète inconnue, elles partent à la quête d’un sol propice à la survie de leur espèce.

Séance précédée d’un court-métrage .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim.cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy Planètes

L’événement Cinéma Arudy Planètes Arudy a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées