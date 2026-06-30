Cinéma Arudy Deviens génial Cinéma Saint Michel Arudy
samedi 25 juillet 2026 · Cinéma Saint Michel · Arudy
Informations pratiques
Arudy
Cinéma Arudy Deviens génial
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 16:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
1h 32min | Comédie
De Léo Grandperret | Par Léo Grandperret, Sébastien Mounier
Avec Manu Payet, Melha Bedia, Marie-Julie Baup
Mathias est prof et vient enfin d’obtenir sa mutation dans le collège de sa fille. Pourtant à peine arrivé on lui apprend que sa classe d’allemand va fermer, faute d’inscrits. Il décide alors d’organiser un voyage en Allemagne pour motiver les adolescents à choisir la langue et pour le financer, il fait appel à Iris, la responsable du comité de jumelage local. Le hic, c’est que Mathias est prof d’espagnol. Entre un Mathias qui ne parle pas un mot d’allemand, des ados en souffrance et une Iris irrationnelle, le voyage scolaire va prendre des allures de gigantesque chaos. Pourtant, rien ne pourra l’empêcher de devenir le père que sa fille n’attend plus… et pour arriver à ses fins, il va devoir devenir génial ! .
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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English : Cinéma Arudy Deviens génial
L’événement Cinéma Arudy Deviens génial Arudy a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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