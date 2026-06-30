Cinéma Arudy Deviens génial Cinéma Saint Michel Arudy

Informations pratiques

Arudy

Cinéma Arudy Deviens génial

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 16:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

1h 32min | Comédie

De Léo Grandperret | Par Léo Grandperret, Sébastien Mounier

Avec Manu Payet, Melha Bedia, Marie-Julie Baup

Mathias est prof et vient enfin d’obtenir sa mutation dans le collège de sa fille. Pourtant à peine arrivé on lui apprend que sa classe d’allemand va fermer, faute d’inscrits. Il décide alors d’organiser un voyage en Allemagne pour motiver les adolescents à choisir la langue et pour le financer, il fait appel à Iris, la responsable du comité de jumelage local. Le hic, c’est que Mathias est prof d’espagnol. Entre un Mathias qui ne parle pas un mot d’allemand, des ados en souffrance et une Iris irrationnelle, le voyage scolaire va prendre des allures de gigantesque chaos. Pourtant, rien ne pourra l’empêcher de devenir le père que sa fille n’attend plus… et pour arriver à ses fins, il va devoir devenir génial ! .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy Deviens génial

L’événement Cinéma Arudy Deviens génial Arudy a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées