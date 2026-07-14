Mini Festi’Val Éveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy
samedi 25 juillet 2026 · Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela · Arudy
Informations pratiques
Arudy
Mini Festi’Val Éveillé
Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 12:00:00
fin : 2026-07-25 02:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Au programme lives et DJ sets éclectiques toute la journée avec Csympadetcool (pop rock afrobeat), Girl from Tutu (funk), Heather (wave punk rock), The Ex Party (post-punk krautrock), Yumeji (R&B / neo soul), Zanatane (dub reggae), Zeze (électronique), FAMA (tech-house / hardgroove) et bien d’autres surprises. Artistes locaux et nationaux pour le bon plaisir de vos oreilles. Côté village stands de créateurs et artisans locaux, foodtrucks sains et gourmands avec options vegans et végétariennes, activités et animations. Réservez votre date, ça va bouger !
Restauration sur place. .
Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08
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English : Mini Festi’Val Éveillé
L’événement Mini Festi’Val Éveillé Arudy a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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