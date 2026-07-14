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Mini Festi’Val Éveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy

samedi 25 juillet 2026 · Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela · Arudy

Mini Festi’Val Éveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela
Adresse
La Guinguette du Val Éveillé
Ville
64260 Arudy
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 50

Arudy

Mini Festi’Val Éveillé

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 12:00:00
fin : 2026-07-25 02:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Au programme lives et DJ sets éclectiques toute la journée avec Csympadetcool (pop rock afrobeat), Girl from Tutu (funk), Heather (wave punk rock), The Ex Party (post-punk krautrock), Yumeji (R&B / neo soul), Zanatane (dub reggae), Zeze (électronique), FAMA (tech-house / hardgroove) et bien d’autres surprises. Artistes locaux et nationaux pour le bon plaisir de vos oreilles. Côté village stands de créateurs et artisans locaux, foodtrucks sains et gourmands avec options vegans et végétariennes, activités et animations. Réservez votre date, ça va bouger !
Restauration sur place.   .

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08 

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English : Mini Festi’Val Éveillé

L’événement Mini Festi’Val Éveillé Arudy a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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