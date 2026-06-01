Cinéma Arudy Les beaux jours Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy Les beaux jours Cinéma Saint Michel Arudy mercredi 17 juin 2026.
Arudy
Cinéma Arudy Les beaux jours
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 16:30:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
0h 35min A partir de 3ans Animation, Famille.
Mon papa travaille dans une exposition consacrée aux dinosaures mais ce métier l’ennuie profondément. Ce qu’il aime par-dessus tout, c’est observer la nature changer au fil des saisons. Parfois, il suffit d’une petite graine pour changer les choses ! Grâce à elle, on peut cultiver un potager, mais aussi faire grandir le jardin que l’on porte en soi. .
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma Arudy Les beaux jours
L’événement Cinéma Arudy Les beaux jours Arudy a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
À voir aussi à Arudy (Pyrénées-Atlantiques)
- Exposition Émotions intenses Angel Pons Place de l’Hôtel de ville Arudy 9 juin 2026
- Exposition Vinyles 2.0 Place de l’Hôtel de ville Arudy 9 juin 2026
- Cinéma Arudy Star Wars The Mandalorian and Grogu Cinéma Saint Michel Arudy 10 juin 2026
- Cinéma Arudy Los tigres VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy 10 juin 2026
- Exposition Trois regards sur la matière Bob Loyola, Evy Kiesecoms, Thibaud Moulia Galerie Abraxas Arudy 11 juin 2026