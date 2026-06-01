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Cinéma Arudy Les beaux jours Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Les beaux jours Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Les beaux jours Cinéma Saint Michel Arudy mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Cinéma Saint Michel

Adresse : 11 rue Saint-Michel

Ville : 64260 Arudy

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : 5 5 5 Tarif réduit

Arudy

Cinéma Arudy Les beaux jours

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 16:30:00
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-17

0h 35min A partir de 3ans Animation, Famille.
Mon papa travaille dans une exposition consacrée aux dinosaures mais ce métier l’ennuie profondément. Ce qu’il aime par-dessus tout, c’est observer la nature changer au fil des saisons. Parfois, il suffit d’une petite graine pour changer les choses ! Grâce à elle, on peut cultiver un potager, mais aussi faire grandir le jardin que l’on porte en soi.   .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy Les beaux jours

L’événement Cinéma Arudy Les beaux jours Arudy a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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