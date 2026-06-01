Cinéma Arudy Les beaux jours Cinéma Saint Michel Arudy

Arudy

Cinéma Arudy Les beaux jours

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 16:30:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

0h 35min A partir de 3ans Animation, Famille.

Mon papa travaille dans une exposition consacrée aux dinosaures mais ce métier l’ennuie profondément. Ce qu’il aime par-dessus tout, c’est observer la nature changer au fil des saisons. Parfois, il suffit d’une petite graine pour changer les choses ! Grâce à elle, on peut cultiver un potager, mais aussi faire grandir le jardin que l’on porte en soi. .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy Les beaux jours

L’événement Cinéma Arudy Les beaux jours Arudy a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées