Visite du village d’Arudy, du musée et dégustation Place de l’Hôtel de Ville Arudy
Visite du village d’Arudy, du musée et dégustation Place de l’Hôtel de Ville Arudy jeudi 16 juillet 2026.
Arudy
Visite du village d’Arudy, du musée et dégustation
Place de l’Hôtel de Ville Mairie Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-07-16
Parcourez les ruelles d’Arudy et plongez dans l’histoire locale grâce à une visite guidée incluant le Musée d’Ossau. Cette sortie est organisée par l’association Pyrène l’Ossaloise.
Réservation nécessaire, (places limitées) comprend la visite d’Arudy, l’entrée au musée et une dégustation. .
Place de l’Hôtel de Ville Mairie Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 64 93 84 pyrene.64260@laposte.fr
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English : Visite du village d’Arudy, du musée et dégustation
L’événement Visite du village d’Arudy, du musée et dégustation Arudy a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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