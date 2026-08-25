Cinéma Arudy Fjord VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy
mardi 22 septembre 2026 · Cinéma Saint Michel · Arudy
Informations pratiques
Arudy
Cinéma Arudy Fjord VOSTFR
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 21:00:00
fin : 2026-09-22
Date(s) :
2026-09-22
2h26 VOSTFR Drame de Cristian Mungiu, avec Sebastian Stan, Renate Reinsve, Alin Panc, Lisa Loven Kongsli.
Le couple roumano-norvégien Gheorghiu, très pieux, s’installe avec ses enfants dans un village au bout d’un fjord et se lie rapidement d’amitié avec ses voisins, les Halberg. Malgré des styles éducatifs différents, les enfants des deux familles deviennent proches. Mais lorsque des enseignants découvrent des ecchymoses sur le corps d’Elia, l’aînée des Gheorghiu, la communauté s’interroge sur les méthodes éducatives des parents.
Séance précédée d’un court-métrage. .
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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English : Cinéma Arudy Fjord VOSTFR
L’événement Cinéma Arudy Fjord VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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