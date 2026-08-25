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Cinéma Arudy Fjord VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy

mardi 22 septembre 2026 · Cinéma Saint Michel · Arudy

Cinéma Arudy Fjord VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Cinéma Saint Michel
Adresse
11 Rue Saint-Michel
Ville
64260 Arudy
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
5 5 5 Tarif réduit

Arudy

Cinéma Arudy Fjord VOSTFR

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 21:00:00
fin : 2026-09-22

Date(s) :
2026-09-22

2h26 VOSTFR Drame de Cristian Mungiu, avec Sebastian Stan, Renate Reinsve, Alin Panc, Lisa Loven Kongsli.
Le couple roumano-norvégien Gheorghiu, très pieux, s’installe avec ses enfants dans un village au bout d’un fjord et se lie rapidement d’amitié avec ses voisins, les Halberg. Malgré des styles éducatifs différents, les enfants des deux familles deviennent proches. Mais lorsque des enseignants découvrent des ecchymoses sur le corps d’Elia, l’aînée des Gheorghiu, la communauté s’interroge sur les méthodes éducatives des parents.
Séance précédée d’un court-métrage.   .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy Fjord VOSTFR

L’événement Cinéma Arudy Fjord VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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