Cinéma Arudy Histoires parallèles Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy Histoires parallèles Cinéma Saint Michel Arudy samedi 20 juin 2026.
Arudy
Cinéma Arudy Histoires parallèles
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 21:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
2h19 Drame de Asghar Farhadi.
Avec Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel.
En quête d’inspiration pour son nouveau roman, Sylvie espionne ses voisins d’en face. Quand elle engage le jeune Adam pour l’aider dans son quotidien, elle ignore que celui-ci va bouleverser sa vie et son travail, jusqu’à ce que la fiction qu’elle avait imaginée dépasse leur réalité à tous. .
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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English : Cinéma Arudy Histoires parallèles
L’événement Cinéma Arudy Histoires parallèles Arudy a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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