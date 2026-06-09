Cinéma Arudy Histoires parallèles Cinéma Saint Michel Arudy

Arudy

Cinéma Arudy Histoires parallèles

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 21:00:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

2h19 Drame de Asghar Farhadi.

Avec Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel.

En quête d’inspiration pour son nouveau roman, Sylvie espionne ses voisins d’en face. Quand elle engage le jeune Adam pour l’aider dans son quotidien, elle ignore que celui-ci va bouleverser sa vie et son travail, jusqu’à ce que la fiction qu’elle avait imaginée dépasse leur réalité à tous.

Séance précédée d’un court-métrage. .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy Histoires parallèles

L’événement Cinéma Arudy Histoires parallèles Arudy a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées