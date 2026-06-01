Cinéma Arudy Hokum Cinéma Saint Michel Arudy

Arudy

Cinéma Arudy Hokum

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 21:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

1h48 Epouvante-horreur.

De Damian McCarthy.

Avec Adam Scott, David Wilmot, Austin Amelio, Peter Coonan, Florence Ordesh.

Ohm Bauman, un romancier se retire dans une auberge en Irlande pour disperser les cendres de ses parents. Mais les récits du personnel au sujet d’une sorcière ancestrale hantant la suite nuptiale s’emparent peu à peu de son esprit… .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy Hokum

L’événement Cinéma Arudy Hokum Arudy a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées