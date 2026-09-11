Cinéma Arudy La dernière séance VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy

Informations pratiques

Arudy

Cinéma Arudy La dernière séance VOSTFR

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

1h52 Drame de Pan Nalin avec Bhavin Rabari, Bhavesh Shrimali, Richa Meena, Dipen Raval, Paresh Mehta.

En 2010, dans l’Inde rurale, Samay, 9 ans, découvre le cinéma et en tombe éperdument amoureux. Grâce à son amitié secrète avec le projectionniste du village, il vit sa passion depuis la cabine de projection, alors que la fi n de l’ère du 35 mm menace de faire disparaître la magie qui les unit.

Séance précédée d’un court-métrage. .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy La dernière séance VOSTFR

L’événement Cinéma Arudy La dernière séance VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées