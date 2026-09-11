Cinéma Arudy La dernière séance VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy
vendredi 18 septembre 2026 · Cinéma Saint Michel · Arudy
Informations pratiques
Arudy
Cinéma Arudy La dernière séance VOSTFR
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
1h52 Drame de Pan Nalin avec Bhavin Rabari, Bhavesh Shrimali, Richa Meena, Dipen Raval, Paresh Mehta.
En 2010, dans l’Inde rurale, Samay, 9 ans, découvre le cinéma et en tombe éperdument amoureux. Grâce à son amitié secrète avec le projectionniste du village, il vit sa passion depuis la cabine de projection, alors que la fi n de l’ère du 35 mm menace de faire disparaître la magie qui les unit.
Séance précédée d’un court-métrage. .
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma Arudy La dernière séance VOSTFR
L’événement Cinéma Arudy La dernière séance VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
À voir aussi à Arudy (Pyrénées-Atlantiques)
- Exposition Eaux précieuse, source de vie Florence Salle Place de l’Hôtel de ville Arudy 11 septembre 2026
- Karaoké La Guinguette du Val Eveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy 11 septembre 2026
- Cinéma Arudy Un grand raccourci Cinéma Saint Michel Arudy 11 septembre 2026
- Conférence Dragons dans nos campagnes, les dragonnades de Louis XIV Place de l’hôtel de ville Arudy 11 septembre 2026
- Cinéma Arudy Soudain VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy 11 septembre 2026