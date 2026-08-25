Cinéma Arudy La dernière séance VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy
lundi 21 septembre 2026 · Cinéma Saint Michel · Arudy
Informations pratiques
Arudy
Cinéma Arudy La dernière séance VOSTFR
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 21:00:00
fin : 2026-09-21
Date(s) :
2026-09-21
1h52 Drame de Pan Nalin avec Bhavin Rabari, Bhavesh Shrimali, Richa Meena, Dipen Raval, Paresh Mehta.
En 2010, dans l’Inde rurale, Samay, 9 ans, découvre le cinéma et en tombe éperdument amoureux. Grâce à son amitié secrète avec le projectionniste du village, il vit sa passion depuis la cabine de projection, alors que la fi n de l’ère du 35 mm menace de faire disparaître la magie qui les unit. .
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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English : Cinéma Arudy La dernière séance VOSTFR
L’événement Cinéma Arudy La dernière séance VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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