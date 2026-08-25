Cinéma Arudy La fin d’Oak Street Cinéma Saint Michel Arudy

Informations pratiques

Arudy

Cinéma Arudy La fin d’Oak Street

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 21:00:00

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09 2026-09-12

1h39 Action, Aventure, Science-fiction de David Robert Mitchell avec Anne Hathaway, Ewan McGregor, Maisy Stella.

Un phénomène cosmique mystérieux arrache une rue tranquille de banlieue à son environnement habituel et la projette dans un lieu inconnu. La famille Platt, désemparée face à cet univers hostile, comprend qu’elle devra s’unir pour survivre. .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy La fin d’Oak Street

L’événement Cinéma Arudy La fin d’Oak Street Arudy a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées