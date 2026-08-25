Cinéma Arudy La fin d’Oak Street Cinéma Saint Michel Arudy
mercredi 9 septembre 2026 · Cinéma Saint Michel · Arudy
Informations pratiques
Arudy
Cinéma Arudy La fin d’Oak Street
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 21:00:00
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-09-09 2026-09-12
1h39 Action, Aventure, Science-fiction de David Robert Mitchell avec Anne Hathaway, Ewan McGregor, Maisy Stella.
Un phénomène cosmique mystérieux arrache une rue tranquille de banlieue à son environnement habituel et la projette dans un lieu inconnu. La famille Platt, désemparée face à cet univers hostile, comprend qu’elle devra s’unir pour survivre. .
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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English : Cinéma Arudy La fin d’Oak Street
L’événement Cinéma Arudy La fin d’Oak Street Arudy a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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