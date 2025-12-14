Cinéma Arudy Le Chant des forêts Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Le Chant des forêts

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-12

fin : 2026-01-12

Date(s) :

2026-01-12

1h 33min | Documentaire

De Vincent Munier | Par Vincent Munier

Avec Vincent Munier

Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au coeur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent. Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Nous découvrirons avec eux cerfs, oiseaux rares, renards et lynx… et parfois, le battement d’ailes d’un animal légendaire le Grand Tétras. .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

English :

L’événement Cinéma Arudy Le Chant des forêts Arudy a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées