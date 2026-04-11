Cinéma Arudy Le crime du 3ème étage Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy Le crime du 3ème étage Cinéma Saint Michel Arudy mardi 14 avril 2026.
Arudy
Cinéma Arudy Le crime du 3ème étage
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 21:00:00
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-14
1h 44min | Comédie dramatique, Policier
Colette, professeure de cinéma spécialisée dans l’œuvre de Hitchcock, soupçonne son nouveau voisin d’en face d’avoir tué sa femme. Réalité ou déformation professionnelle ? Son mari, François, écrivain de romans historico policiers un peu désuets, est d’abord sceptique face à l’obsession de Colette pour ce prétendu crime. Il se laisse cependant embarquer dans cette enquête rocambolesque, et, à mesure que les indices s’accumulent et que le mystère s’épaissit, ce couple ordinaire se transforme en duo de détectives hors pair. Alors, y a-t-il vraiment eu un crime au 3 e étage ?
Séance précédée d’un court-métrage .
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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English : Cinéma Arudy Le crime du 3ème étage
L’événement Cinéma Arudy Le crime du 3ème étage Arudy a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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