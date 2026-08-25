Cinéma Arudy Le triangle d’or Cinéma Saint Michel Arudy
dimanche 6 septembre 2026 · Cinéma Saint Michel · Arudy
Informations pratiques
Arudy
Cinéma Arudy Le triangle d’or
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 18:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
1h27 Thriller de Hélène Rosselet-Ruiz, avec Malou Khebizi, Soundos Mosbah.
Pour gagner sa vie, Laura accepte un emploi au service de Souria. Installée dans un hôtel particulier du triangle d’or par son amant, un riche prince saoudien, celle-ci vit dans l’attente de ses visites. Tandis que Laura doit s’adapter à cet univers de luxe démesuré et de surveillance constante, un lien fragile se tisse entre les deux femmes. Mais Laura pressent qu’un danger pèse sur Souria et que cette cage dorée pourrait bien se refermer sur elles deux. .
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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English : Cinéma Arudy Le triangle d’or
L’événement Cinéma Arudy Le triangle d’or Arudy a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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