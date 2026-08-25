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Cinéma Arudy Le triangle d’or Cinéma Saint Michel Arudy

dimanche 6 septembre 2026 · Cinéma Saint Michel · Arudy

Cinéma Arudy Le triangle d’or Cinéma Saint Michel Arudy

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Cinéma Saint Michel
Adresse
11 Rue Saint-Michel
Ville
64260 Arudy
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
5 5 5 Tarif réduit

Arudy

Cinéma Arudy Le triangle d’or

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 18:00:00
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

1h27 Thriller de Hélène Rosselet-Ruiz, avec Malou Khebizi, Soundos Mosbah.
Pour gagner sa vie, Laura accepte un emploi au service de Souria. Installée dans un hôtel particulier du triangle d’or par son amant, un riche prince saoudien, celle-ci vit dans l’attente de ses visites. Tandis que Laura doit s’adapter à cet univers de luxe démesuré et de surveillance constante, un lien fragile se tisse entre les deux femmes. Mais Laura pressent qu’un danger pèse sur Souria et que cette cage dorée pourrait bien se refermer sur elles deux.   .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy Le triangle d’or

L’événement Cinéma Arudy Le triangle d’or Arudy a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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