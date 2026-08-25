Cinéma Arudy Les silences de Riyad VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy

Informations pratiques

Arudy

Cinéma Arudy Les silences de Riyad VOSTFR

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 21:00:00

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10 2026-09-13

1h39 VOSTFR Thriller de Haifaa Al Mansour, avec Mila Al Zahrani, Aziz Gharbawi, Shafi Al Harthy.

Dans le désert saoudien, le corps d’une adolescente est retrouvé, sans qu’elle puisse être identifiée. Personne ne signale sa disparition et l’affaire est rapidement classée. Mais à Riyad, Nawal, une jeune employée du commissariat, refuse de lâcher ce dossier. En enquêtant sur la victime, elle met au jour des éléments qu’elle n’aurait jamais dû découvrir et se retrouve bientôt entraînée dans une affaire qui la dépasse. .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy Les silences de Riyad VOSTFR

L’événement Cinéma Arudy Les silences de Riyad VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées