Cinéma Arudy L’être aimé VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy L’être aimé VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy mercredi 17 juin 2026.
Arudy
Cinéma Arudy L’être aimé VOSTFR
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 21:00:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
2h04 VOSTFR Drame de Rodrigo Sorogoyen.
Avec Javier Bardem, Victoria Luengo, Raul Arevalo, Marina Foïs.
Réalisateur mondialement célèbre, Esteban Martínez revient en Espagne pour tourner son nouveau fi lm. Il en offre le rôle principal à une jeune actrice inconnue, sa fille, qu’il n’a pas vue depuis treize ans. La jeune femme accepte cette formidable opportunité, mais sait qu’à l’occasion de ce tournage, elle va se confronter à un homme qu’elle n’a jamais pu considérer comme un père. Le poids du passé menace de rouvrir leurs blessures. .
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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L’événement Cinéma Arudy L’être aimé VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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