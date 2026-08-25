Cinéma Arudy L’inconnue Cinéma Saint Michel Arudy

Informations pratiques

Arudy

Cinéma Arudy L’inconnue

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 21:00:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17 2026-09-20

2h20 Drame, Thriller de Arthur Harari avec Léa Seydoux, Niels Schneider, Victoire Du Bois, Radu Jude.

À bientôt 40 ans, David Zimmerman est photographe mais personne ne le sait. Alors qu’il ne sort presque jamais de chez lui, des amis le traînent dans une fête insensée. Il y repère une femme dans la foule, ne peut en détacher le regard, la suit… Quelques heures plus tard, David se réveille il est dans le corps de l’inconnue. .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy L’inconnue

L’événement Cinéma Arudy L’inconnue Arudy a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées