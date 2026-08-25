Cinéma Arudy Lydia et le vaisseau des tempêtes Cinéma Saint Michel Arudy

Informations pratiques

Arudy

Cinéma Arudy Lydia et le vaisseau des tempêtes

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 16:30:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

1h25 A partir de 8 ans. Animation de Nancy Florence Savard, Philippe Arseneau Bussières, Émilie Rosas.

Quand son frère aîné Thaddeus est mystérieusement enlevé par l’Envoûteur, Lydia, 11 ans, part à sa recherche dans la Mer de Brume. Recueillie par l’équipage du Dauphin, un navire volant, elle devient l’apprentie de l’astromagicienne Ambrosia, qui cherche elle aussi d’autres enfants disparus, dont son propre fils. .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy Lydia et le vaisseau des tempêtes

L’événement Cinéma Arudy Lydia et le vaisseau des tempêtes Arudy a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées