UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Arudy

Cinéma Arudy Lydia et le vaisseau des tempêtes Cinéma Saint Michel Arudy

samedi 5 septembre 2026 · Cinéma Saint Michel · Arudy

Cinéma Arudy Lydia et le vaisseau des tempêtes Cinéma Saint Michel Arudy

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Cinéma Saint Michel
Adresse
11 Rue Saint-Michel
Ville
64260 Arudy
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
5 5 5 Tarif réduit

Arudy

Cinéma Arudy Lydia et le vaisseau des tempêtes

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 16:30:00
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

1h25 A partir de 8 ans. Animation de Nancy Florence Savard, Philippe Arseneau Bussières, Émilie Rosas.
Quand son frère aîné Thaddeus est mystérieusement enlevé par l’Envoûteur, Lydia, 11 ans, part à sa recherche dans la Mer de Brume. Recueillie par l’équipage du Dauphin, un navire volant, elle devient l’apprentie de l’astromagicienne Ambrosia, qui cherche elle aussi d’autres enfants disparus, dont son propre fils.   .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinemarudy64@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma Arudy Lydia et le vaisseau des tempêtes

L’événement Cinéma Arudy Lydia et le vaisseau des tempêtes Arudy a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

À voir aussi à Arudy (Pyrénées-Atlantiques)