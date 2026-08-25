Cinéma Arudy Lydia et le vaisseau des tempêtes Cinéma Saint Michel Arudy
samedi 5 septembre 2026 · Cinéma Saint Michel · Arudy
Informations pratiques
Arudy
Cinéma Arudy Lydia et le vaisseau des tempêtes
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 16:30:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
1h25 A partir de 8 ans. Animation de Nancy Florence Savard, Philippe Arseneau Bussières, Émilie Rosas.
Quand son frère aîné Thaddeus est mystérieusement enlevé par l’Envoûteur, Lydia, 11 ans, part à sa recherche dans la Mer de Brume. Recueillie par l’équipage du Dauphin, un navire volant, elle devient l’apprentie de l’astromagicienne Ambrosia, qui cherche elle aussi d’autres enfants disparus, dont son propre fils. .
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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English : Cinéma Arudy Lydia et le vaisseau des tempêtes
L’événement Cinéma Arudy Lydia et le vaisseau des tempêtes Arudy a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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