Cinéma Arudy Marius et le royaume des mers Cinéma Saint Michel Arudy

Informations pratiques

Arudy

Cinéma Arudy Marius et le royaume des mers

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 16:30:00

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09 2026-09-12

1h20 A partir de 3 ans. Animation de Endre Skandfer.

Au beau milieu de l’océan se cache une île merveilleuse peuplée de serpents de mer. Parmi eux vit Marius, qui n’est pas tout à fait comme les autres il ne sait pas nager ! Mais lorsqu’un danger menace leur île, il n’a plus le choix armé de tout son courage, il se lance dans une aventure extraordinaire. Pour sauver les siens, Marius va devoir se jeter à l’eau et prouver qu’il peut devenir un héros. .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy Marius et le royaume des mers

L’événement Cinéma Arudy Marius et le royaume des mers Arudy a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées