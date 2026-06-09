Cinéma Arudy Mon grand-frère et moi VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy lundi 15 juin 2026.

Arudy

Cinéma Arudy Mon grand-frère et moi VOSTFR

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15 21:00:00

fin : 2026-06-15

Date(s) :

2026-06-15

2h07 VOSTFR Comédie dramatique de Ryôta Nakano.

Avec Kô Shibasaki, Joe Odagiri, Hikari Mitsushima, Aoyama Himeno, Yota Mimoto.

Entre Riko et son frère aîné, rien n’a jamais été simple. Même après sa mort, il continue de lui compliquer la vie une pile de factures, des souvenirs embarrassants… et un fils ! Aux côtés de son ex-belle-sœur, elle traverse ce capharnaüm entre fous rires et confidences, et redécouvre peu à peu un frère plus proche qu’elle ne l’aurait cru. .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

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L’événement Cinéma Arudy Mon grand-frère et moi VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées