Cinéma Arudy Mon grand-frère et moi VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy Mon grand-frère et moi VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy lundi 15 juin 2026.
Arudy
Cinéma Arudy Mon grand-frère et moi VOSTFR
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 21:00:00
fin : 2026-06-15
Date(s) :
2026-06-15
2h07 VOSTFR Comédie dramatique de Ryôta Nakano.
Avec Kô Shibasaki, Joe Odagiri, Hikari Mitsushima, Aoyama Himeno, Yota Mimoto.
Entre Riko et son frère aîné, rien n’a jamais été simple. Même après sa mort, il continue de lui compliquer la vie une pile de factures, des souvenirs embarrassants… et un fils ! Aux côtés de son ex-belle-sœur, elle traverse ce capharnaüm entre fous rires et confidences, et redécouvre peu à peu un frère plus proche qu’elle ne l’aurait cru. .
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma Arudy Mon grand-frère et moi VOSTFR
L’événement Cinéma Arudy Mon grand-frère et moi VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
À voir aussi à Arudy (Pyrénées-Atlantiques)
- Exposition Émotions intenses Angel Pons Place de l’Hôtel de ville Arudy 9 juin 2026
- Exposition Vinyles 2.0 Place de l’Hôtel de ville Arudy 9 juin 2026
- Cinéma Arudy Star Wars The Mandalorian and Grogu Cinéma Saint Michel Arudy 10 juin 2026
- Cinéma Arudy Los tigres VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy 10 juin 2026
- Exposition Trois regards sur la matière Bob Loyola, Evy Kiesecoms, Thibaud Moulia Galerie Abraxas Arudy 11 juin 2026