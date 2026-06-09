Cinéma Arudy Nouveaux copains à Puffin rock Cinéma Saint Michel Arudy

Arudy

Cinéma Arudy Nouveaux copains à Puffin rock

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

1h19 A partir de 3ans. Animation, Famille de Jeremy Purcell.

De jour comme de nuit, la vie s’écoule paisiblement pour les habitants de Puffin Rock. L’arrivée d’un vol de macareux chassés de leur île par une tempête, réjouit la colonie de la jeune Oona qui les accueille à bras ouverts c’est l’occasion de rencontrer de nouveaux compagnons de jeu. C’est alors que l’un des œufs disparait dans d’étranges circonstances. Accompagnée de tous ses amis, cette dernière entame une course contre la montre pour le retrouver avant qu’une grande tempête frappe l’archipel. La solidarité prouvera encore une fois que l’union fait la force et la vie pourra ainsi continuer sur la petite île dans une douce harmonie. .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy Nouveaux copains à Puffin rock

L’événement Cinéma Arudy Nouveaux copains à Puffin rock Arudy a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées