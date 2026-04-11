Cinéma Arudy Orwell 2 + 2 = 5 Cinéma Saint Michel Arudy

Arudy

Cinéma Arudy Orwell 2 + 2 = 5

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 21:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

2h 00min | Documentaire

1949. George Orwell termine ce qui sera son dernier mais plus important roman, 1984.

ORWELL 2+2=5 plonge dans les derniers mois de la vie d’Orwell et dans son œuvre visionnaire pour explorer les racines des concepts troublants qu’il a révélés au monde dans son chef-d’œuvre dystopique le double discours, le crime par la pensée, la novlangue, le spectre omniprésent de Big Brother… des vérités sociopolitiques qui résonnent encore plus puissamment aujourd’hui. .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy Orwell 2 + 2 = 5

L’événement Cinéma Arudy Orwell 2 + 2 = 5 Arudy a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées