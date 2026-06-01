Cinéma Arudy Pour le plaisir Cinéma Saint Michel Arudy

Arudy

Cinéma Arudy Pour le plaisir

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 18:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

1h30 Comédie de Reem Kherici.

Avec Alexandra Lamy, François Cluzet, Mitty Hazanavicius, Reem Kherici, Delphine Baril.

Et si on vous racontait l’invention du siècle? Un couple, une vérité qui explose. Fanny et Tom sont mariés et heureux depuis 20 ans. Mais un jour un secret éclate Fanny n’a jamais eu d’orgasme. Tom, ingénieur, décide alors de relever un défi audacieux créer l’objet qui révolutionnera le plaisir féminin. Ensemble, ils se lancent dans cette quête aussi déjantée qu’émouvante qui va transformer leur couple. Jusqu’où iront-ils ? Loin, très loin. .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy Pour le plaisir

L’événement Cinéma Arudy Pour le plaisir Arudy a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées