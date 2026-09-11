Cinéma Arudy Soudain VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy

Informations pratiques

Arudy

Cinéma Arudy Soudain VOSTFR

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 21:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

3h16 VOSTFR Drame de Ryusuke Hamaguchi avec Virginie Efira, Tao Okamoto, Kodai Kurosaki.

Directrice d’un établissement pour personnes âgées, Marie-Lou cherche à y instaurer une approche de soin plus humaine, basée sur l’écoute et la dignité, malgré les résistances deson équipe. Sa rencontre avec Mari, metteuse en scène japonaise luttant contre un cancer, va bouleverser son parcours. .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy Soudain VOSTFR

L’événement Cinéma Arudy Soudain VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées