Cinéma Arudy Soudain VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy
vendredi 11 septembre 2026 · Cinéma Saint Michel · Arudy
Informations pratiques
Arudy
Cinéma Arudy Soudain VOSTFR
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 21:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
3h16 VOSTFR Drame de Ryusuke Hamaguchi avec Virginie Efira, Tao Okamoto, Kodai Kurosaki.
Directrice d’un établissement pour personnes âgées, Marie-Lou cherche à y instaurer une approche de soin plus humaine, basée sur l’écoute et la dignité, malgré les résistances deson équipe. Sa rencontre avec Mari, metteuse en scène japonaise luttant contre un cancer, va bouleverser son parcours. .
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma Arudy Soudain VOSTFR
L’événement Cinéma Arudy Soudain VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
À voir aussi à Arudy (Pyrénées-Atlantiques)
- Exposition Eaux précieuse, source de vie Florence Salle Place de l’Hôtel de ville Arudy 11 septembre 2026
- Karaoké La Guinguette du Val Eveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy 11 septembre 2026
- Cinéma Arudy Un grand raccourci Cinéma Saint Michel Arudy 11 septembre 2026
- Conférence Dragons dans nos campagnes, les dragonnades de Louis XIV Place de l’hôtel de ville Arudy 11 septembre 2026
- Exposition Eaux précieuse, source de vie Florence Salle Place de l’Hôtel de ville Arudy 12 septembre 2026