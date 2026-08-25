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Cinéma Arudy Soudain VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy

mardi 15 septembre 2026 · Cinéma Saint Michel · Arudy

Cinéma Arudy Soudain VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Cinéma Saint Michel
Adresse
11 rue Saint-Michel
Ville
64260 Arudy
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
5 5 5 Tarif réduit

Arudy

Cinéma Arudy Soudain VOSTFR

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 21:00:00
fin : 2026-09-15

Date(s) :
2026-09-15

3h16 VOSTRFR Drame de Ryusuke Hamaguchi avec Virginie Efira, Tao Okamoto, Kodai Kurosaki.
Directrice d’un établissement pour personnes âgées, Marie-Lou cherche à y instaurer une approche de soin plus humaine, basée sur l’écoute et la dignité, malgré les résistances deson équipe. Sa rencontre avec Mari, metteuse en scène japonaise luttant contre un cancer, va bouleverser son parcours.
Séance précédée d’un court-métrage.   .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy Soudain VOSTFR

L’événement Cinéma Arudy Soudain VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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