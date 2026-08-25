Cinéma Arudy Soudain VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy
mardi 15 septembre 2026 · Cinéma Saint Michel · Arudy
Informations pratiques
Arudy
Cinéma Arudy Soudain VOSTFR
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 21:00:00
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-09-15
3h16 VOSTRFR Drame de Ryusuke Hamaguchi avec Virginie Efira, Tao Okamoto, Kodai Kurosaki.
Directrice d’un établissement pour personnes âgées, Marie-Lou cherche à y instaurer une approche de soin plus humaine, basée sur l’écoute et la dignité, malgré les résistances deson équipe. Sa rencontre avec Mari, metteuse en scène japonaise luttant contre un cancer, va bouleverser son parcours.
Séance précédée d’un court-métrage. .
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma Arudy Soudain VOSTFR
L’événement Cinéma Arudy Soudain VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
À voir aussi à Arudy (Pyrénées-Atlantiques)
- Cinéma Arudy Spider-man Brand new day VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy 25 août 2026
- Cinéma Arudy La Pat’Patrouille le film, Mission dino Cinéma Saint Michel Arudy 26 août 2026
- Cinéma Arudy De la Comédie Française Cinéma Saint Michel Arudy 26 août 2026
- Exposition Dragons, entre l’Orient et l’Occident Galerie Abraxas Arudy 27 août 2026
- Rencontre avec…Valfret et Fanny Dreyer Librairie La curieuse Arudy 27 août 2026