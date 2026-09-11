Cinéma Arudy TAD l’explorateur et la lampe magique Cinéma Saint Michel Arudy
mercredi 16 septembre 2026 · Cinéma Saint Michel · Arudy
Informations pratiques
Arudy
Cinéma Arudy TAD l’explorateur et la lampe magique
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 16:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-16 2026-09-19
1h34 A partir de 6 ans. Animation de Enrique Gato.
Tad et Sara sont désormais les heureux parents d’Oli, une intrépide petite fi lle de deux ans, ce qui laisse Momie un peu à l’écart. En vacances à Londres, la bande met la main sur la Lampe Merveilleuse des Mille et Une Nuits Momie formule alors le vœu de voyager dans le temps pour retrouver l’époque où tout le monde l’adorait, forçant ses amis à le poursuivre à travers l’Histoire. .
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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English : Cinéma Arudy TAD l’explorateur et la lampe magique
L’événement Cinéma Arudy TAD l’explorateur et la lampe magique Arudy a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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