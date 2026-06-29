Cinéma Arudy The Christophers VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy The Christophers VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy dimanche 26 juillet 2026.
Arudy
Cinéma Arudy The Christophers VOSTFR
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 21:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
1h 40min | Comédie, Drame en VOSTFR
De Steven Soderbergh | Par Ed Solomon
Avec Ian McKellen, Michaela Coel, James Corden
Julian Sklar, ancienne figure majeure du pop art londonien devenu misanthrope n’a plus rien peint depuis des décennies. Ses enfants, avides d’héritage, engagent Lori, restauratrice et ex-faussaire, pour se faire passer pour son assistante. Sa mission finir en secret une série de huit toiles inachevées, les Christophers , et en tirer une fortune.
Séance en VOSTFR .
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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English : Cinéma Arudy The Christophers VOSTFR
L’événement Cinéma Arudy The Christophers VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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