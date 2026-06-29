Cinéma Arudy The Christophers VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy

Arudy

Cinéma Arudy The Christophers VOSTFR

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 21:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

1h 40min | Comédie, Drame en VOSTFR

De Steven Soderbergh | Par Ed Solomon

Avec Ian McKellen, Michaela Coel, James Corden

Julian Sklar, ancienne figure majeure du pop art londonien devenu misanthrope n’a plus rien peint depuis des décennies. Ses enfants, avides d’héritage, engagent Lori, restauratrice et ex-faussaire, pour se faire passer pour son assistante. Sa mission finir en secret une série de huit toiles inachevées, les Christophers , et en tirer une fortune.

Séance en VOSTFR .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma Arudy The Christophers VOSTFR

L’événement Cinéma Arudy The Christophers VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées