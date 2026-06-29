Cinéma Arudy Ulysse Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy Ulysse Cinéma Saint Michel Arudy lundi 27 juillet 2026.
Arudy
Cinéma Arudy Ulysse
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 21:00:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
1h 37min | Comédie dramatique
De Laetitia Masson | Par Laetitia Masson
Avec Élodie Bouchez, Alphonse Roberts, Stanislas Merhar
Alice, chercheuse en sociologie découvre qu’elle est enceinte. Vladimir, son mari, exulte. Ce sera un garçon ! Ils l’appelleront Ulysse. Sauf qu’à un an, Ulysse ne rentre pas dans les courbes. Trop petit, trop maigre. Les pédiatres s’interrogent et le verdict tombe syndrome génétique. Ulysse ne sera pas comme les autres. Mais comment sera-t-il ? Mystère. Commence alors la très particulière odyssée d’Ulysse marcher, parler, apprendre, comprendre, s’épanouir. Alice se lance dans l’aventure, déterminée à ce qu’Ulysse trouve sa place dans le monde. .
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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English : Cinéma Arudy Ulysse
L’événement Cinéma Arudy Ulysse Arudy a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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