Cinéma Arudy The dog stars Cinéma Saint Michel Arudy

Informations pratiques

Arudy

Cinéma Arudy The dog stars

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 21:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

1h40 Aventures, Drame, Thriller de Ridley Scott avec Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin.

Dans un futur proche où une pandémie sans nom a décimé la société américaine, Hig, un pilote, vit sur une base aérienne abandonnée du Colorado avec son chien et un ex-marine. Lorsqu’une transmission aléatoire passe par la radio de son Cessna 1956, la voix fait naître en lui l’espoir qu’une vie meilleure existe en dehors de leur périmètre étroitement contrôlé. .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy The dog stars

L’événement Cinéma Arudy The dog stars Arudy a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées