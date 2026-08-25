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Cinéma Arudy The dog stars Cinéma Saint Michel Arudy

samedi 19 septembre 2026 · Cinéma Saint Michel · Arudy

Cinéma Arudy The dog stars Cinéma Saint Michel Arudy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Cinéma Saint Michel
Adresse
11 Rue Saint-Michel
Ville
64260 Arudy
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
5 5 5 Tarif réduit

Arudy

Cinéma Arudy The dog stars

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 21:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

1h40 Aventures, Drame, Thriller de Ridley Scott avec Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin.
Dans un futur proche où une pandémie sans nom a décimé la société américaine, Hig, un pilote, vit sur une base aérienne abandonnée du Colorado avec son chien et un ex-marine. Lorsqu’une transmission aléatoire passe par la radio de son Cessna 1956, la voix fait naître en lui l’espoir qu’une vie meilleure existe en dehors de leur périmètre étroitement contrôlé.   .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy The dog stars

L’événement Cinéma Arudy The dog stars Arudy a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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