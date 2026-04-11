Cinéma Arudy Un été à la ferme Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy Un été à la ferme Cinéma Saint Michel Arudy lundi 20 avril 2026.
Arudy
Cinéma Arudy Un été à la ferme
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 21:00:00
fin : 2026-04-20
Date(s) :
2026-04-20
1h 40min | Documentaire
La ferme de ses parents a toujours été un terrain de jeux idéal pour Paul. Cet été, il a 12 ans. Il est bien assez grand pour aider son père, qui lui confie certaines tâches, mais aussi ses inquiétudes. C’est la fin de l’insouciance, et peut-être, un passage de relais… .
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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English : Cinéma Arudy Un été à la ferme
L’événement Cinéma Arudy Un été à la ferme Arudy a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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