Cinéma Arudy Un grand raccourci Cinéma Saint Michel Arudy

Informations pratiques

Arudy

Cinéma Arudy Un grand raccourci

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-14 21:00:00

fin : 2026-09-14

Date(s) :

2026-09-14

1h21 Comédie dramatique de Armand Foëx, Clément Devilliers, avec Sara Montpetit, Louise Labeque, François Le Bris, Jules Porier, Olivier Rabourdin.

Quand le restaurant familial menace de fermer, deux cousins bretons relâchent des rats pour s’improviser dératiseurs. Le même été, deux jeunes femmes trafiquent le concours de beauté local pour promouvoir leurs bijoux. Embarqués dans leurs stratagèmes chaotiques, ces quatre débrouillards en quête d’avenir finissent par se percuter. .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy Un grand raccourci

L’événement Cinéma Arudy Un grand raccourci Arudy a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées