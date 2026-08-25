Cinéma Arudy Un grand raccourci Cinéma Saint Michel Arudy
lundi 14 septembre 2026 · Cinéma Saint Michel · Arudy
Informations pratiques
Arudy
Cinéma Arudy Un grand raccourci
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 21:00:00
fin : 2026-09-14
Date(s) :
2026-09-14
1h21 Comédie dramatique de Armand Foëx, Clément Devilliers, avec Sara Montpetit, Louise Labeque, François Le Bris, Jules Porier, Olivier Rabourdin.
Quand le restaurant familial menace de fermer, deux cousins bretons relâchent des rats pour s’improviser dératiseurs. Le même été, deux jeunes femmes trafiquent le concours de beauté local pour promouvoir leurs bijoux. Embarqués dans leurs stratagèmes chaotiques, ces quatre débrouillards en quête d’avenir finissent par se percuter. .
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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English : Cinéma Arudy Un grand raccourci
L’événement Cinéma Arudy Un grand raccourci Arudy a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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