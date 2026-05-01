Cinéma Arudy Un jour avec mon père VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy

Arudy

Cinéma Arudy Un jour avec mon père VOSTFR

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11 21:00:00

fin : 2026-05-11

Date(s) :

2026-05-11

1h33 VOSTFR Drame de Akinola Davies, avec Sope Dirisu, Chibuike Marvellous Egbo, Godwin Egbo, Efon Wini.

Un jour avec mon père est un récit semi-autobiographique se déroulant sur une seule journée dans la capitale nigériane, Lagos, pendant la crise électorale de 1993. Un père tente de guider ses deux jeunes fils à travers l’immense ville alors que des troubles politiques menacent. .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy Un jour avec mon père VOSTFR

L’événement Cinéma Arudy Un jour avec mon père VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées