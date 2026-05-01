Cinéma Arudy Un jour avec mon père VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy Un jour avec mon père VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy lundi 11 mai 2026.
Arudy
Cinéma Arudy Un jour avec mon père VOSTFR
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11 21:00:00
fin : 2026-05-11
Date(s) :
2026-05-11
1h33 VOSTFR Drame de Akinola Davies, avec Sope Dirisu, Chibuike Marvellous Egbo, Godwin Egbo, Efon Wini.
Un jour avec mon père est un récit semi-autobiographique se déroulant sur une seule journée dans la capitale nigériane, Lagos, pendant la crise électorale de 1993. Un père tente de guider ses deux jeunes fils à travers l’immense ville alors que des troubles politiques menacent. .
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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English : Cinéma Arudy Un jour avec mon père VOSTFR
L’événement Cinéma Arudy Un jour avec mon père VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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