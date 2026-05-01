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Cinéma Arudy Un jour avec mon père VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Un jour avec mon père VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Un jour avec mon père VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy lundi 11 mai 2026.

Lieu : Cinéma Saint Michel

Adresse : 11 rue Saint-Michel

Ville : 64260 Arudy

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : lundi 11 mai 2026

Fin : lundi 11 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif réduit

Arudy

Cinéma Arudy Un jour avec mon père VOSTFR

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11 21:00:00
fin : 2026-05-11

Date(s) :
2026-05-11

1h33 VOSTFR Drame de Akinola Davies, avec Sope Dirisu, Chibuike Marvellous Egbo, Godwin Egbo, Efon Wini.
Un jour avec mon père est un récit semi-autobiographique se déroulant sur une seule journée dans la capitale nigériane, Lagos, pendant la crise électorale de 1993. Un père tente de guider ses deux jeunes fils à travers l’immense ville alors que des troubles politiques menacent.   .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy Un jour avec mon père VOSTFR

L’événement Cinéma Arudy Un jour avec mon père VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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