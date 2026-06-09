Cinéma Arudy Vivaldi et moi VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy Vivaldi et moi VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy lundi 22 juin 2026.
Arudy
Cinéma Arudy Vivaldi et moi VOSTFR
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 21:00:00
fin : 2026-06-22
Date(s) :
2026-06-22
1h51 VOSTFR Biopic de Damiano Michieletto.
Avec Tecla Insolia, Michele Riondino.
Au début du XVIII siècle, l’Ospedale della Pietà à Venise recueille et forme de jeunes orphelines à la musique. Dissimulées au public, souvent masquées ou derrière une grille, l’orchestre de jeunes filles se produit pour les riches mécènes de l’institution. Cécilia, 20 ans, y excelle en tant que violoniste. Jusqu’au jour où l’arrivée d’un nouveau maître de musique, Antonio Vivaldi, vient bousculer sa vie et celle de l’Ospedale. .
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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English : Cinéma Arudy Vivaldi et moi VOSTFR
L’événement Cinéma Arudy Vivaldi et moi VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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