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Cinéma Arudy Vivaldi et moi VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Vivaldi et moi VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Vivaldi et moi VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy lundi 22 juin 2026.

Lieu : Cinéma Saint Michel

Adresse : 11 Rue Saint-Michel

Ville : 64260 Arudy

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : lundi 22 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif réduit

Arudy

Cinéma Arudy Vivaldi et moi VOSTFR

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 21:00:00
fin : 2026-06-22

Date(s) :
2026-06-22

1h51 VOSTFR Biopic de Damiano Michieletto.
Avec Tecla Insolia, Michele Riondino.
Au début du XVIII siècle, l’Ospedale della Pietà à Venise recueille et forme de jeunes orphelines à la musique. Dissimulées au public, souvent masquées ou derrière une grille, l’orchestre de jeunes filles se produit pour les riches mécènes de l’institution. Cécilia, 20 ans, y excelle en tant que violoniste. Jusqu’au jour où l’arrivée d’un nouveau maître de musique, Antonio Vivaldi, vient bousculer sa vie et celle de l’Ospedale.   .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy Vivaldi et moi VOSTFR

L’événement Cinéma Arudy Vivaldi et moi VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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