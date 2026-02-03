CINEMA AU SONAMBULE Gignac
mardi 22 septembre 2026 · Gignac
Informations pratiques
Gignac
CINEMA AU SONAMBULE
2 Avenue du Mas Salat Gignac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22
fin : 2026-09-22
Date(s) :
2026-09-22
Une fois par mois au Sonambule, retrouvez le cinéma itinérant proposé par le Cinéma Alain Resnais.
Cinéma au Sonambule
Films en cours de programmation. (2 séances) .
2 Avenue du Mas Salat Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 96 03 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : CINEMA AU SONAMBULE
Once a month at the Sonambule, discover the travelling cinema proposed by the Cinéma Alain Resnais.
No reservation necessary.
Remember to come 15 minutes before the screening.
For more information 04 67 96 03 95
L’événement CINEMA AU SONAMBULE Gignac a été mis à jour le 2026-08-22 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
À voir aussi à Gignac (Hérault)
- STAGE D’INITIATION AUX SPORTS DE PAGAIE Gignac 26 août 2026
- PLONGEZ DANS LE QUOTIDIEN D’UN VIGNERON Gignac 29 août 2026
- Ciné-Lot “Le Mage du Kremlin Gignac 1 septembre 2026
- FÊTE DES ASSOCIATIONS Gignac 5 septembre 2026
- SOIRÉE ROCK, PIZZA ET SUSHI Gignac 5 septembre 2026