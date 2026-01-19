Ciné-Lot “L’étranger Gignac
Ciné-Lot “L’étranger Gignac mardi 3 février 2026.
Ciné-Lot “L’étranger
Salle des fêtes Gignac Lot
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-03 20:30:00
fin : 2026-02-03
Date(s) :
2026-02-03
Projection du film "L'Etranger" de François Ozon avec Benjamin Voisin, Rebecca Marder et Pierre Lotin.
Salle des fêtes Gignac 46600 Lot Occitanie +33 5 65 33 81 36
English :
Screening of the film "L'Etranger" by François Ozon with Benjamin Voisin, Rebecca Marder and Pierre Lotin.
