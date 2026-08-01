Marché gourmand en musique Le Mas Roudié Gignac

Informations pratiques

Gignac

Marché gourmand en musique

Le Mas Roudié Ferme du Mas Roudié Gignac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 18:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Suite à l'annulation du festival Ecaussystème, nous avons décidé d'organiser une soirée conviviale à la ferme pour soutenir notre exploitation, les producteurs et artisans présents pour éviter le gaspillage des produits préparés pour cet événement.

Venez profiter de cette soirée repas en musique à la ferme du Mas Roudié , au milieu des oies et des canards, dans une ambiance festive et solidaire!

Suite à l'annulation du festival Ecaussystème, nous avons décidé d'organiser une soirée conviviale à la ferme pour soutenir notre exploitation, les producteurs et artisans présents pour éviter le gaspillage des produits préparés pour cet événement.

Venez profiter de cette soirée repas en musique à la ferme du Mas Roudié , au milieu des oies et des canards, dans une ambiance festive et solidaire!

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Le Mas Roudié Ferme du Mas Roudié Gignac 46600 Lot Occitanie +33 5 65 41 17 24

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English :

Following the cancellation of the Ecaussyst%E8me festival, we have decided to organize a friendly evening at the farm to support our operation, the producers and artisans in attendance, and to prevent the products prepared for this event from going to waste.

Come enjoy this evening of dinner and music at the Mas Roudi%E9 farm, surrounded by geese and ducks, in a festive and supportive atmosphere!

L’événement Marché gourmand en musique Gignac a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Vallée de la Dordogne