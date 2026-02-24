Cinéma Espace François Simon Carolles

Cinéma

Espace François Simon 45 Rue Division Leclerc Carolles Manche

Début : 2026-03-14 18:30:00

fin : 2026-03-14 20:15:00

Date(s) :

2026-03-14

Les enfants de la résistance

1h 41min | Aventure, Drame, Famille, Historique

De Christophe Barratier



Par Christophe Barratier, Stéphane Keller

Avec Lucas Hector, Nina Filbrandt, Octave Gerbi

Pendant l’occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale, François, Eusèbe et Lisa, trois enfants courageux, se lancent dans une aventure secrète résister aux nazis en plein cœur de la France. Sabotages, messages cachés et évasions périlleuses, ils mènent des actions clandestines sous le nez de l’ennemi. L’audace et l’amitié sont leurs seules armes pour lutter contre l’injustice. .

Espace François Simon 45 Rue Division Leclerc Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 72 39 42 68 contact@carolles-animations.fr

