Cinéma chez Nous Jean Valjean Salle du Clos de l’Abbaye Airvault

Cinéma chez Nous Jean Valjean

Salle du Clos de l’Abbaye Rue de la Poste Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-27

Le Centre Socio Culturel propose une séance de cinéma, un mardi sur deux. Le mardi 27 janvier, Jean Valjean sera diffusé à 20 h 30 à la salle du Clos de l’Abbaye, un film De Eric Besnard, avec Grégory Gadebois, Bernard Campan, Alexandra Lamy. Résumé 1815. Jean Valjean sort du bagne, brisé, rejeté de tous. Errant sans but, il trouve refuge chez un homme d’Église, sa sœur et leur servante. Face à cette main tendue, Jean Valjean vacille et, dans cette nuit suspendue, devra choisir qui il veut devenir. D’après l’œuvre Les Misérables de Victor Hugo. .

Salle du Clos de l’Abbaye Rue de la Poste Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10

English : Cinéma chez Nous Jean Valjean

L’événement Cinéma chez Nous Jean Valjean Airvault a été mis à jour le 2025-12-12 par CC Airvaudais Val du Thouet